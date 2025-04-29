Президент Путин предложил учредить комиссию по сохранению исторической памяти

Президент России Владимир Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким заявлением глава государства выступил на международном форуме «Великое наследие — общее будущее», который во вторник проходит в Волгограде.

«Предлагаю создать при парламентском собрании (России и Белоруссии — прим. «Ленты.ру») комиссию по сохранению исторической памяти, учитывая авторитет и влияние парламентариев наших государств», — сказал он.

Главной задачей комиссии, по мнению президента, должна стать консолидация общественных и политических сил граждан, а также защита исторической правды о Великой Отечественной войне.

Накануне Владимир Путин поручил определить единые стандарты поддержки участников специальной военной операции (СВО). К таким мерам глава государства призвал во время встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании.