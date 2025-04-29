Раскрыта причина поножовщины в российской спортивной школе

В Петербруге поножовщина в спортивной школе произошла из-за ссоры в интернете

Поножовщина в школе олимпийского резерва на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге произошла из-за ссоры в интернете. Об этом сообщает «78.ru».

По данным телеканала, ссора началась в раздевалке спортшколы из-за того, что один из юношей написал что-то про другого молодого человека в интернете. Тот, кого оскорбили, решил ответить обидчику, в результате чего произошла поножовщина. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в спортивном зале школы 20-летнего пострадавшего с ножевыми ранениями. Силовики установили, что удары ему нанес 17-летний воспитанник школы. Молодого человека госпитализировали. Врачи диагностировали у него резаную рану задней поверхности грудной клетки и рану в ягодичной области.

Ранее сообщалось, что в Охотском море два матроса устроили поножовщину на траулере «Остров Итуруп».