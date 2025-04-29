Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:37, 29 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыта причина поножовщины в российской спортивной школе

В Петербруге поножовщина в спортивной школе произошла из-за ссоры в интернете
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Поножовщина в школе олимпийского резерва на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге произошла из-за ссоры в интернете. Об этом сообщает «78.ru».

По данным телеканала, ссора началась в раздевалке спортшколы из-за того, что один из юношей написал что-то про другого молодого человека в интернете. Тот, кого оскорбили, решил ответить обидчику, в результате чего произошла поножовщина. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в спортивном зале школы 20-летнего пострадавшего с ножевыми ранениями. Силовики установили, что удары ему нанес 17-летний воспитанник школы. Молодого человека госпитализировали. Врачи диагностировали у него резаную рану задней поверхности грудной клетки и рану в ягодичной области.

Ранее сообщалось, что в Охотском море два матроса устроили поножовщину на траулере «Остров Итуруп».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ничего общего с киевским режимом». Помощник Путина рассказал о будущем Одессы

    Будущий глава МИД Германии обратился к Путину

    Конкурент Кличко решил собрать Совет обороны Киева в отсутствие мэра города

    Москвичам назвали самый теплый день в начале мая

    Угрозу повторного захода ВСУ в Курскую область оценили

    ЦБ оценил влияние пошлин США на денежно-кредитную политику в России

    Военный эксперт назвал задачу ВС России в Сумской области

    Лазарева заявила о потребности россиян убегать от реальности

    В Москве закончились заморозки

    У семьи Блиновской нашли дорогую недвижимость и миллионы на счетах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости