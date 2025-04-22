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16:50, 22 апреля 2025Силовые структуры

На российском рыболовецком судне произошла поножовщина между двумя матросами

В Охотском море два матроса устроили поножовщину на траулере «Остров Итуруп»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

В Охотском море два матроса устроили поножовщину на траулере «Остров Итуруп». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Между мужчинами произошел конфликт, во время которого 29-летний матрос ударил ножом в грудь своего 26-летнего коллегу. Капитан траулера сразу же сообщил о происшествии на берег. В результате пострадавшего после оказания первой помощи эвакуировали на вертолете Ми-8.

Нападавшего задержали. Сейчас его допрашивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге полиция за поножовщину задержала 45-летнего безработного иностранца, находившегося в розыске после побега из воинской части.

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