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15:46, 18 апреля 2025Силовые структуры

В российском городе мигрант сбежал из воинской части и устроил поножовщину

В Петербурге задержали за поножовщину сбежавшего из воинской части мигранта
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Петербурге полиция за поножовщину задержала 45-летнего безработного гражданина Азербайджана, находившегося в розыске после побега из воинской части. Об этом сообщает 78.ru.

Накануне около полуночи в дежурную часть поступил вызов с улицы Пугачева, где развернулась массовая драка. Прибывшие на место полицейские нашли 31-летнего мужчину с ножевым ранением плеча. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.

В нападении заподозрили мигранта, который с ножом набросился на потерпевшего в ходе пьяного конфликта. В полиции выяснили, что мужчина самовольно оставил воинскую часть во время прохождения службы и был объявлен в розыск. В настоящее время его поместили в изолятор.

17 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнего местного жителя, который взял нож и напал на пьяного сожителя матери.

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