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17:48, 29 апреля 2025Ценности

Раскрыта стоимость роскошного образа Дмитрия Нагиева

Актер Нагиев снялся в наряде за 90,3 тысячи рублей для журнала «Собака.ru»
Екатерина Ештокина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Раскрыта стоимость роскошного образа российского актера Дмитрия Нагиева для съемки в журнале «Собака.ru». Соответствующую информацию приводят стилисты платформы «Соус» (ранее — What's on the star Russia) в Telegram-канале.

Модные эксперты обратили внимание на наряд, состоящий из бомбера Rogov, широких штанов Ushatava, рубашки Chernim Cherno и галстука Borrelli, в котором снялся 58-летний артист.

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По данным специалистов, бомбер стоит 37 тысяч рублей, рубашка — 17,5, брюки — 15,9, а галстук — 19,9. Общая стоимость предметов гардероба составила 90,3 тысячи рублей.

В апреле стилисты платформы «Соус» раскрыли стоимость роскошного костюма Леонида Каневского.

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