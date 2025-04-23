Раскрыта стоимость роскошного костюма Леонида Каневского

Телеведущий Каневский позировал на фото в костюме за 80,4 тысячи рублей

Стилисты платформы «Соус» (ранее — What's on the star Russia) раскрыли стоимость роскошного костюма советского и российского актера, телеведущего Леонида Каневского. Соответствующий пост появился в Telegram-канале проекта.

Внимание модных экспертов привлек наряд 85-летнего артиста, состоящий из серой кофты на молнии, черных брюк и кед с зеленой полосой. При этом на размещенных кадрах видно, что его внешний вид дополнили часы и солнцезащитные очки. Кроме того, он позировал на фото с объемной черной сумкой.

Выяснилось, что перечисленные вещи представлены в ассортименте американского бренда Guess. Так, цена кофты составляет 9,2 тысячи рублей, а кед — 18 тысяч рублей. В то же время часы можно приобрести за 15,7 тысячи рублей, очки — за 11,2 тысячи рублей, а сумку с брелоком в виде сердца — за 26,3 тысячи рублей. Общая стоимость одежды и аксессуаров достигает 80,4 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года сообщалось, что дочь Леонида Каневского, художник по костюмам Наталья Каневская, начала продавать футболки с его изображением.