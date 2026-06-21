Леонков: Россия должна продолжать СВО из-за угрозы столкнуться с НАТО

Россия должна продолжать специальную военную операцию (СВО) из-за угрозы в перспективе столкнуться с силами НАТО. Об этом «Царьграду» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что в 2022 году Москва стала свидетелем кризиса мировой геополитики. Тогда Российская армия отошла от Киева согласно Стамбульским соглашениям и противник сразу же нарушил свои обязательства. «Поэтому [сейчас] войска двигаются на запад до полного выполнения задач СВО. Где остановятся, там и остановятся. Но, скорее всего, придется остановиться на границе со странами НАТО», — отметил аналитик.

«Обстоятельства складываются так, что если Россия оставит противнику хоть пядь земли, то впоследствии там будут размещены войска НАТО. — отметил Леонков. — А это значит, что идти придется до самого Киева».

В январе президент России Владимир Путин заявил, что стамбульские договоренности 2022 года были основаны на предложениях Киева. Он отметил, что в конце марта 2022 года в Кремле получили «бумагу из Киева», подписанную главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией, который тогда возглавлял переговорную группу от Украины.