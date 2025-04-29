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15:14, 29 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали лучший момент для посадок

Синоптик Вильфанд: Высаживать рассаду жителям Москвы можно с 3-4 мая
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Приступать к высаживанию рассады жители Москвы и области могут приступать с 3-4 мая. Лучший момент для посадок назвал россиянам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает «Интерфакс».

Однако с самого начала мая делать это не стоит — в ночь на 1 мая температура воздуха может опуститься ниже нуля, предупредил синоптик. «Начиная с субботы и воскресенья, вполне можно», — подчеркнул Вильфанд.

Метеоролог отметил, что с этого срока даже небольшие майские заморозки не повредят будущему урожаю.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве и области закончились заморозки. В ночь на вторник, 29 апреля, температура воздуха была выше нуля на 6,6 градуса. Синоптик отметил, что от заморозков столичный регион защитили облака атмосферного фронта, а юго-западный ветер принес теплые воздушные массы.

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