В Москве закончились заморозки

Синоптик Леус анонсировал конец заморозков в Москве и области

Ночь на 29 апреля в Москве и области прошла без минусовых температур. Об окончании заморозков в столичном регионе рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что от заморозков столичный регион защитили облака атмосферного фронта, а юго-западный ветер принес теплые воздушные массы.

На этом фоне, по данным базовой метеостанции ВДНХ, похолодало всего до плюс 6,6 градуса. «На других метеостанциях города минимальная температура опускалась от плюс 3,3 градуса в Бутово до плюс 7,4 градуса на Балчуге», — уточнил Леус и добавил, что следующей ночью заморозки тоже не ожидаются.

Ранее в Пермском крае прошел сильнейший в XXI веке апрельский снегопад. В Перми выпало 32 миллиметра осадков — это 88 процентов месячной нормы, рассказали синоптики.