Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:44, 29 апреля 2025Экономика

Сильнейший снегопад XXI века прошел в российском регионе

ГИС-центр ПГНИУ: Самый сильный снегопад XXI века прошел в Пермском крае
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Кимерлинг / РИА Новости

Самый сильный снегопад XXI века прошел в Пермском крае. Так явление оценили синоптики пермского Центра геоинформационных систем (ГИС-центр), их слова передает ТАСС.

С начала снегопада в Перми выпало 32 миллиметра осадков — это 88% месячной нормы. Во время последнего снегопада 27-28 апреля 2010 года покров был меньше, отметили метеорологи. «Таким образом, снегопад стал самым сильным в краевом центре в XXI веке», — подчеркнули в ГИС-центре.

Сильный снегопад начался в российском регионе в понедельник, 28 апреля, в 06:30 (04:30 мск) и продолжался порядка 24 часов. Синоптики допускали, что снегопад продлится несколько дней, и за это время выпадет до 35 миллиметров осадков.

Из-за осадков пришлось приостановить работу международного аэропорта Пермь (Большое Савино).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ставший жертвой взрыва генерал Москалик был участником переговоров по Украине

    В Кремле указали на игнорирование Украиной мирных инициатив России

    Китай отреагировал на решение России о трехдневном перемирии

    Ушедший из России автогигант резко сократит расходы из-за падения спроса

    Двор российского игрока клуба НХЛ забросали кепками

    Медведев назвал Украину убогим рейхом

    В Японии призвали Украину принять предложение России о перемирии

    Россияне резко потеряли интерес к популярному турецкому городу после землетрясения

    Российский фондовый рынок резко снизился

    При ударе ВСУ по российскому селу пострадала женщина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости