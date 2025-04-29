Сильнейший снегопад XXI века прошел в российском регионе

ГИС-центр ПГНИУ: Самый сильный снегопад XXI века прошел в Пермском крае

Самый сильный снегопад XXI века прошел в Пермском крае. Так явление оценили синоптики пермского Центра геоинформационных систем (ГИС-центр), их слова передает ТАСС.

С начала снегопада в Перми выпало 32 миллиметра осадков — это 88% месячной нормы. Во время последнего снегопада 27-28 апреля 2010 года покров был меньше, отметили метеорологи. «Таким образом, снегопад стал самым сильным в краевом центре в XXI веке», — подчеркнули в ГИС-центре.

Сильный снегопад начался в российском регионе в понедельник, 28 апреля, в 06:30 (04:30 мск) и продолжался порядка 24 часов. Синоптики допускали, что снегопад продлится несколько дней, и за это время выпадет до 35 миллиметров осадков.

Из-за осадков пришлось приостановить работу международного аэропорта Пермь (Большое Савино).