Россиянам рассказали о пользе долгого сна в выходные дни

Кардиолог Кондрахин: Долгий сон по выходным помогает восстановиться от стресса

Привычка отсыпаться по выходным полезна для сердца и психики, считает врач-кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин. О пользе долгого сна в выходные дни он рассказал «Пятому каналу».

Врач отметил, что постоянный недосып повышает уровень кортизола, который в свою очередь стимулирует выработку гормонов стресса адреналина и норадреналина. По его словам, при таком гормональном фоне организм ощущает постоянную нагрузку, со временем это вредит здоровью сердечно-сосудистой системы и психическому здоровью. «Поэтому, когда мы имеем возможность побольше спать, в частности в выходные дни, этот фон выравнивается», — заявил врач.

Кондрахин добавил, что современные люди часто работают больше, чем отдыхают, и долгий сон по выходным помогает им восстановиться. Однако он уточнил, что выспаться — это не значит провести полдня в постели, достаточно поспать на один-два часа дольше, чем в будние дни.

Ранее фармацевт Альваро Фернандес предупредил, что не стоит постоянно откладывать будильник на пять минут. Он пояснил, что, поступая таким образом, человек запускает и останавливает цикл сна, что только увеличивает утренний стресс.