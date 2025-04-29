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14:31, 29 апреля 2025Экономика

Россиянам рассказали о посадках под окнами

Агроном Туманов призвал сажать под окнами пионы
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

Пионы — одни из самых популярных растений в столице, их можно высаживать под окнами. Об этом NEWS.ru рассказал председатель московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов.

При этом пионы цветут недолго, зато не требуют ухода, чудесно пахнут, устойчивы к морозу до минус 3-4 градусов Цельсия. Эти цветы способны расти, не вымерзая, около 30 лет.

Также в столице популярны мальвы, турецкие гвоздики, бегонии, бархатцы, календула, петунии, колеусы, ромашки разных видов, маргаритки и виола классическая («анютины глазки»). Большего ухода, чем остальные, требуют тюльпаны и розы, уточнил Туманов.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предложил дачникам в апреле высадить лук-севок, чеснок, редис, морковь и зелень. В теплице в апреле можно высаживать ранние овощи — капусту, перец и томат.

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