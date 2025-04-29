Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:06, 29 апреля 2025Путешествия

Россияне резко потеряли интерес к популярному турецкому городу после землетрясения

АТОР: Продажи туров в Стамбул упали на четверть после землетрясения
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Продажи туров в Стамбул упали на четверть после произошедшего в апреле землетрясения — россияне в числе других туристов из стран СНГ резко потеряли интерес к популярному турецкому городу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, на ближайшие даты около 30 процентов туров отменены или отложены на более поздние даты, хотя не было официальных предупреждений о потенциальных рисках поездок в Стамбул. При этом туроператоры объясняют, что туристы, которые уже находятся в городе, проводят свой отдых спокойно.

Материалы по теме:
«Мужик — это большой-большой камень» Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
«Мужик — это большой-большой камень»Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
2 октября 2024
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
27 сентября 2024

«"Панических" звонков или требований "немедленного возврата домой" никто из опрошенных нашим изданием туроператоров не получал», — указали в АТОР.

Ранее в Генеральном консульстве РФ в Стамбуле порекомендовали находящимся в турецком городе и его окрестностях соотечественникам следовать требованиям безопасности при землетрясениях и избегать паники. Землетрясение магнитудой 6,2, сопровождавшееся серией афтершоков, произошло в Мраморном море на глубине 6,9 километра рядом с городом Силиври в провинции Стамбул, говорится в источнике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ставший жертвой взрыва генерал Москалик был участником переговоров по Украине

    Кремль напомнил о готовности России к переговорам по Украине без предварительных условий

    В Кремле указали на игнорирование Украиной мирных инициатив России

    Китай отреагировал на решение России о трехдневном перемирии

    Ушедший из России автогигант резко сократит расходы из-за падения спроса

    Двор российского игрока клуба НХЛ забросали кепками

    Медведев назвал Украину убогим рейхом

    В Японии призвали Украину принять предложение России о перемирии

    Россияне резко потеряли интерес к популярному турецкому городу после землетрясения

    Российский фондовый рынок резко снизился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости