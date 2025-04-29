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15:24, 29 апреля 2025Моя страна

Россиянин помог тонущему медвежонку в Башкирии

В Башкирии житель деревни Кутушево помог тонущему медвежонку
Екатерина Ештокина

В Башкирии житель деревни Кутушево помог тонущему медвежонку. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал UTV.

Известно, что инцидент случился, когда семейство косолапых переплывало Юмагузинское водохранилище. Тогда медвежонок устал и зацепился за плывущий ствол дерева. Проезжающий мимо на катере россиянин решил помочь четвероногому, а также запечатлел его на видео.

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Так, мужчина толкал дерево с медвежонком к берегу при помощи судна. В то же время за происходящим с суши наблюдала мать-медведица. «Самое главное — медвежонок понял намерение человека. Малыш не испугался и не стал сопротивляться, словно почувствовав, что ему помогут», — рассказали в Минэкологии республики.

Ранее в апреле в Алтайском заповеднике заметили лакомящуюся первой травой «панду». Медведя с необычным окрасом увидели зоологи.

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