Россиянин помог тонущему медвежонку в Башкирии

В Башкирии житель деревни Кутушево помог тонущему медвежонку

В Башкирии житель деревни Кутушево помог тонущему медвежонку. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал UTV.

Известно, что инцидент случился, когда семейство косолапых переплывало Юмагузинское водохранилище. Тогда медвежонок устал и зацепился за плывущий ствол дерева. Проезжающий мимо на катере россиянин решил помочь четвероногому, а также запечатлел его на видео.

Так, мужчина толкал дерево с медвежонком к берегу при помощи судна. В то же время за происходящим с суши наблюдала мать-медведица. «Самое главное — медвежонок понял намерение человека. Малыш не испугался и не стал сопротивляться, словно почувствовав, что ему помогут», — рассказали в Минэкологии республики.

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