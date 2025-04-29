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17:28, 29 апреля 2025Силовые структуры

Российская школьница попыталась совершить суицид после угроз мошенников

В Москве школьница пыталась совершить суицид после угроз с мошенниками
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 13-летняя школьница попыталась совершить суицид после угроз мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, подросток попала в больницу 24 апреля. Перед этим она сидела в Telegram-боте для знакомств, где начала общаться с новой знакомой. В процессе переписки та попросила школьницу отправить ей свою геолокацию, а когда получила примерное местоположение, послала видео, на котором неизвестные в форме Вооруженных сил Украины (ВСУ) шлют приветствия.

После этого школьнице стали поступать звонки якобы от сотрудников ФСБ и налоговой службы. Они требовали провести проверочные мероприятия — включить видеосвязь и показать квартиру и документы. Подросток выполнила требования, но сильно испугалась и попыталась совершить суицид. Через время школьница одумалась и вызвала скорую.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ФСБ поймала мужчину за вымогательство от лица спецслужб.

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