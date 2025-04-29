Скандальный ресторан оштрафовали за песню Инстасамки

Ресторан «Ебидоеби» оштрафовали на 300 тысяч за использование трека Инстасамки

Арбитражный суд Москвы взыскал с ресторана «Ебидоеби» 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав на трек певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Еропкина) «За деньги да». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По информации издания, иск директора Еропкиной Максима Столярова, потребовавшего взыскать с сети ресторанов три миллиона рублей за нарушение его исключительных прав на хитовую песню, был удовлетворен частично. Причиной разбирательства стали ролики «Ебидоеби», на которых актриса, загримированная под Инстасамку, принимает от курьера заказ из ресторана. За кадром звучит фонограмма трека «За деньги да».

Истец утверждал, что это подпадает под незаконную переработку текста и музыки и использование фонограммы в коммерческих целях: видео были опубликованы в социальных сетях суши-баров. Кроме того, Столяров предоставил переписку с представителями ресторана, которые предлагали ему «создать рекламную акцию для продвижения товаров» еще до появления скандальных роликов с актрисой в роли Инстасамки.

Ответчик признал, что действительно обращался к представителю артистки с предложением снять ролики с участием Дарьи, однако их не устроил ценник на подобное сотрудничество, озвученный Столяровым.

«Хотели задействовать неповторимый оригинал, но денежные амбиции оказались слишком велики, поэтому пошли по пути использования, что называется, жалкой пародии. Собственно, пародия и имела место быть, что не запрещено законом», — рассказали представители «Ебидоеби».

Ранее стало известно, что певица Инстасамка сменила фамилию через четыре года после свадьбы.