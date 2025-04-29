Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:20, 29 апреля 2025Культура

Скандальный ресторан оштрафовали за песню Инстасамки

Ресторан «Ебидоеби» оштрафовали на 300 тысяч за использование трека Инстасамки
Андрей Шеньшаков

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Арбитражный суд Москвы взыскал с ресторана «Ебидоеби» 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав на трек певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Еропкина) «За деньги да». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По информации издания, иск директора Еропкиной Максима Столярова, потребовавшего взыскать с сети ресторанов три миллиона рублей за нарушение его исключительных прав на хитовую песню, был удовлетворен частично. Причиной разбирательства стали ролики «Ебидоеби», на которых актриса, загримированная под Инстасамку, принимает от курьера заказ из ресторана. За кадром звучит фонограмма трека «За деньги да».

Истец утверждал, что это подпадает под незаконную переработку текста и музыки и использование фонограммы в коммерческих целях: видео были опубликованы в социальных сетях суши-баров. Кроме того, Столяров предоставил переписку с представителями ресторана, которые предлагали ему «создать рекламную акцию для продвижения товаров» еще до появления скандальных роликов с актрисой в роли Инстасамки.

Ответчик признал, что действительно обращался к представителю артистки с предложением снять ролики с участием Дарьи, однако их не устроил ценник на подобное сотрудничество, озвученный Столяровым.

«Хотели задействовать неповторимый оригинал, но денежные амбиции оказались слишком велики, поэтому пошли по пути использования, что называется, жалкой пародии. Собственно, пародия и имела место быть, что не запрещено законом», — рассказали представители «Ебидоеби».

Ранее стало известно, что певица Инстасамка сменила фамилию через четыре года после свадьбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности встать на одну из сторон в конфликте России и Украины

    Украинских военкомов решили отправить на фронт

    Названо число желающих приобрести дом в Крыму

    Названы способы отличить забывчивость от старческого слабоумия

    Суд приговорил обвиняемого в попытке отравления курсантов к 27 годам колонии

    Бывший солдат швейцарской гвардии рассказал о трудностях службы Папе Римскому

    Бывшего замминистра ЖКХ российского региона объявили в розыск за взятки

    Бывшему министру Мособласти избрали меру пресечения после нападения с топором на экс-жену

    Российская школьница попыталась совершить суицид после угроз мошенников

    Лавров прибыл на встречу БРИКС на машине с говорящей табличкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости