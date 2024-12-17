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16:32, 17 декабря 2024Экономика

Скандально известная сеть суши в России сменила название юрлица

Компания «Ёбидоёби» сменила название юрлица на «Суши с приставкой суши»
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Скандально известная сеть ресторанов суши в России — компания «Ёбидоёби» — сменила название юридического лица на ООО «Суши с приставкой суши». Об этом сообщается на сайте управления службы судебных приставов Мордовии.

Сеть суши, головной офис которой находится в Саранске, сменила название юрлица после массовых жалоб россиян. Еще в апреле прошлого года Арбитражный суд Красноярского края постановил, что название компании противоречит принципам морали и гуманности. Компания не согласилась с этим вердиктом и пыталась его оспорить.

В «Ёбидоёби» пояснили, что смена названия затронула только юридическое лицо и коснулась фирменного наименования ресторанов суши. Они продолжат называться, как и прежде. Сеть продолжит использовать свое основное название на вывесках и в рекламе. «Смена юридического наименования сети не повлечет за собой смену коммерческого имени бренда», — заключили в пресс-службе компании.

В начале мая 2023-го «Ёбидоёби» обжаловала решение суда о смене названия. Основатель и гендиректор франшизы Константин Зимен утверждал, что не собирается исполнять вынесенный вердикт. «Никакого ребрендинга не будет, это было бы как-то глупо и как-то странно», — сетовал он.

В середине октября 2021-го Волгоградское управление Федеральной антимонопольной службы сочло непристойной рекламу «Ёбидоёби». До этого массовые жалобы местных жителей вызвали билборды сети ресторанов суши «Не материмся и вкусно готовим. Набор «КуниЛи» 2 кг. ЁбиДоёБи Sushi Rolls». Дело тогда завели в отношении владельца местного ресторана, однако он объяснил, что работает по франшизе и получает рекламные материалы от красноярской компании. После этого в качестве ответчика привлекли ООО «Ёбидоёби».

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