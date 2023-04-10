Основатель «Ёбидоёби» отказался переименовать сеть ресторанов после решения суда

Основатель сети «Ёбидоёби» Зимен отказался переименовывать компанию после решения суда

Переименовывать сеть ресторанов суши и роллов «Ёбидоёби» никто не собирается. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на соответствующее решение суда основатель и гендиректор франшизы Константин Зимен.

Ранее Красноярский арбитражный суд обязал сеть сменить название, так как оно противоречит принципам гуманности и морали и вызывает ассоциации с бранной лексикой. О решении говорится на сайте органа.

Зимен отметил, что компания существует на рынке уже восемь лет и за это время неоднократно сталкивалась с претензиями. По его словам, обращения в прокуратуру и ФАС относительно названия франшизы поступали более 20 раз.

«Решение, которое сегодня было принято арбитражным судом, мне кажется, не может отражать взгляд всей нашей российской общественности. Кроме того, в Красноярске у нас уже были различные решения судов, согласно которым мы не противоречим общественным принципам, нормам, гуманности и так далее. Если потребуется еще делать какие лингвистические экспертизы, будем делать, если потребуется еще делать какие-то опросы населения, будем делать. Никакого ребрендинга не будет, это было бы как-то глупо и как-то странно», — прокомментировал основатель сети.

Ранее Волгоградское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сочло непристойной и матерной рекламу набора «КуниЛи» сети ресторанов суши и роллов «Ёбидоёби».

