«Ъ»: красноярская сеть доставки суши «Ёбидоёби» обжаловала решение суда о смене названия

Красноярская сеть доставки суши «Ёбидоёби» подала апелляционную жалобу на решение суда, который обязал ее сменить название. Об этом со ссылкой на текст документа сообщает «Коммерсантъ».

Основатель и гендиректор франшизы Константин Зимен ранее заявил, что не собирается исполнять решение суда. По его словам, компания существует на рынке уже восемь лет и за это время более 20 раз сталкивалась с претензиями прокуратуры и ФАС относительно названия франшизы. Он также пообещал устроить опросы населения и лингвистические экспертизы, если это потребуется. «Никакого ребрендинга не будет, это было бы как-то глупо и как-то странно», — добавил Зимен.

В апреле 2023 года арбитражный суд Красноярского края обязал «Ёбидоёби» в течение трех месяцев переименовать сеть ресторанов, так как текущее название, по мнению суда, «противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали» и может вызывать у людей ассоциации с ненормативной лексикой.

Ранее в Волгограде сочли рекламу набора «КуниЛи» от «ЁбиДоЁби» непристойной. В ФАС на компанию пожаловались местные жители. Владелец местного ресторана объяснил, что работает по франшизе и получает рекламные материалы от красноярской компании.