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15:31, 4 мая 2023Экономика

«Ёбидоёби» обжаловала решение суда о смене названия

«Ъ»: красноярская сеть доставки суши «Ёбидоёби» обжаловала решение суда о смене названия

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Красноярская сеть доставки суши «Ёбидоёби» подала апелляционную жалобу на решение суда, который обязал ее сменить название. Об этом со ссылкой на текст документа сообщает «Коммерсантъ».

Основатель и гендиректор франшизы Константин Зимен ранее заявил, что не собирается исполнять решение суда. По его словам, компания существует на рынке уже восемь лет и за это время более 20 раз сталкивалась с претензиями прокуратуры и ФАС относительно названия франшизы. Он также пообещал устроить опросы населения и лингвистические экспертизы, если это потребуется. «Никакого ребрендинга не будет, это было бы как-то глупо и как-то странно», — добавил Зимен.

В апреле 2023 года арбитражный суд Красноярского края обязал «Ёбидоёби» в течение трех месяцев переименовать сеть ресторанов, так как текущее название, по мнению суда, «противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали» и может вызывать у людей ассоциации с ненормативной лексикой.

Ранее в Волгограде сочли рекламу набора «КуниЛи» от «ЁбиДоЁби» непристойной. В ФАС на компанию пожаловались местные жители. Владелец местного ресторана объяснил, что работает по франшизе и получает рекламные материалы от красноярской компании.

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Вячеслав Агапов
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