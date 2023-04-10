Сеть ресторанов «Ёбидоёби» обязали сменить название

Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть ресторанов «Ёбидоёби» сменить название

Красноярский арбитражный суд обязал сеть ресторанов суши и роллов «Ёбидоёби» сменить название в течение трех месяцев.

О решении говорится на сайте органа.

Обосновывая принятое решение в суде подчеркнули, что текущее название противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно находится в открытом доступе и может вызывать у людей ассоциации с ненормативной лексикой.

Как уточняет NGS24, иск против сети ресторанов подало местное отделение Федеральной налоговой службы.

Ранее основатель и гендиректор франшизы Константин Зимен отметил, что переименовывать сеть никто не собирается. Он добавил, что компания существует на рынке уже восемь лет и за это время неоднократно сталкивалась с претензиями. По его словам, обращения в прокуратуру и ФАС относительно названия франшизы поступали более 20 раз.