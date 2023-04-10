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17:33, 10 апреля 2023Экономика

Сеть ресторанов «Ёбидоёби» обязали сменить название

Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть ресторанов «Ёбидоёби» сменить название

Фото: Vinicius Benedit / Unsplash

Красноярский арбитражный суд обязал сеть ресторанов суши и роллов «Ёбидоёби» сменить название в течение трех месяцев.
О решении говорится на сайте органа.

Обосновывая принятое решение в суде подчеркнули, что текущее название противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно находится в открытом доступе и может вызывать у людей ассоциации с ненормативной лексикой.

Как уточняет NGS24, иск против сети ресторанов подало местное отделение Федеральной налоговой службы.

Ранее основатель и гендиректор франшизы Константин Зимен отметил, что переименовывать сеть никто не собирается. Он добавил, что компания существует на рынке уже восемь лет и за это время неоднократно сталкивалась с претензиями. По его словам, обращения в прокуратуру и ФАС относительно названия франшизы поступали более 20 раз.

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Варвара Кошечкина
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