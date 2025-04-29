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10:27, 29 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Способность Украины удержать линию фронта оценили

Военный эксперт Глазунов: ВСУ находятся в плачевном состоянии
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Stringer / Reuters

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается апатия, и все понимают, кроме президента Владимира Зеленского, что победить в конфликте одними беспилотниками не получится, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» специалист предположил, что ВСУ будет сложно удержать линию фронта.

Ранее венский аналитик по вопросам обороны Франц-Штефан Гади заявил, что Украине будет сложно удержать линию фронта в связи с нехваткой людей и истощением запасов заранее переданных США артиллерийских орудий. Он добавил, что даже наращивание производства беспилотников не улучшит ситуацию для Киева.

Глазунов отметил, что Украине без военной помощи США не удастся выстоять в конфликте с одними беспилотниками. Он подчеркнул, что в том количестве, которое нужно ВСУ, страна не сможет их производить из-за нехватки средств и денег.

«Сегодня Украина в патовой ситуации. То есть вроде бы все кричат, что конфликт надо продолжать, а с другой стороны, воевать особо никто и не хочет. В стране нехватка пехоты, снарядов и вообще очень плачевное состояние ВСУ. Поэтому Украине будет сложно удержать линию фронта», — сообщил Нилов.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что остановка военной американской помощи будет критичной для Киева. Это связано с тем, что абсолютное большинство тяжелых систем вооружения, артиллерии, бронированных машин произведено в США.

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