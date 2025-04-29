Среди пострадавших при украинском артобстреле в ДНР оказались силовики

Пять сотрудников полиции пострадали от украинского артобстрела Горловки

Среди пострадавших при артиллерийском обстреле Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны Вооруженных формирований Украины (ВСУ) оказались пятеро силовиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по ДНР.

У сотрудников полиции диагностировали легкие травмы. Их уже госпитализировали.

По данным ведомства, очередной артобстрел Горловки произошел во вторник, 29 апреля. В результате этого оказались повреждены несколько многоэтажек и пострадали местные жители.

Двумя днями ранее ВСУ нанесли целенаправленный удар 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами по рынку Горловки в ДНР. Посол по особым поручения МИД России Родион Мирошник назвал произошедшее военным преступлением.