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18:37, 29 апреля 2025Силовые структуры

Среди пострадавших при украинском артобстреле в ДНР оказались силовики

Пять сотрудников полиции пострадали от украинского артобстрела Горловки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Приходько РИК»

Среди пострадавших при артиллерийском обстреле Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны Вооруженных формирований Украины (ВСУ) оказались пятеро силовиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по ДНР.

У сотрудников полиции диагностировали легкие травмы. Их уже госпитализировали.

По данным ведомства, очередной артобстрел Горловки произошел во вторник, 29 апреля. В результате этого оказались повреждены несколько многоэтажек и пострадали местные жители.

Двумя днями ранее ВСУ нанесли целенаправленный удар 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами по рынку Горловки в ДНР. Посол по особым поручения МИД России Родион Мирошник назвал произошедшее военным преступлением.

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