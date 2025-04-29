Стало известно о задержании бывшей главы «Фестивальной дирекции» Калининграда

ТАСС: В Москве задержана экс-глава «Фестивальной дирекции» Акопова

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшую главу «Фестивальной дирекции» Калининградской области Ольгу Акопову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Женщину подозревают в присвоении средств из Фонда президентских инициатив в особо крупном размере. Она была задержана в Москве.

Другие подробности о задержании Акоповой не приводятся.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали проректора Нижегородского государственного лингвистического университета Анну Чанчину по делу экс-ректора Жанны Никоновой. Последняя обвиняется в превышении полномочий.

