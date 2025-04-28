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17:55, 28 апреля 2025Силовые структуры

Проректор российского вуза задержан по делу экс-ректора

В Нижнем Новгороде задержана проректор НГЛУ Чанчина по делу экс-ректора
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде задержана проректор Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Анна Чанчина по делу экс-ректора вуза Жанны Никоновой, обвиняемой в превышении полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

По данным агентства, Чанчина является проректором по науке и стратегическому развитию НГЛУ.

27 февраля в отношении бывшего проректора НГЛУ Жанны Никоновой следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Кроме экс-ректора по делу проходит еще одна фигурантка — директор Института непрерывного образования.

По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год директор Института непрерывного образования составляла необоснованные служебные и докладные записки, на основе которых Никонова беззаконно вносила в приказы о премировании сотрудников университета данные о начислении им стимулирующих выплат, часть из которых в дальнейшем фигурантки обращали в свою пользу. Сумма полученных таким образом незаконных денег составила более одного миллиона рублей.

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