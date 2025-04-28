Следователи рассказали подробности задержания проректора российского вуза

СК: Проректор НГЛУ Чанчина забирала часть премий, выплачиваемых подчиненным

Задержанная проректор Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) по науке и стратегическому развитию Анна Чанчина забирала часть премий, выплачиваемых подчиненным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в 2024 году Чанчина составляла необоснованные служебные и докладные записки, на основании которых сотрудников университета премировали (приказы о премировании подписывала ректор вуза). Часть этих премий Чанчина забирала

себе. Сейчас правоохранители устанавливают точную сумму незаконно полученных денег.

Ее задержали в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что Чанчина задержана по делу экс-ректора НГЛУ Жанны Никоновой, обвиняемой в превышении полномочий.