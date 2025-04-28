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20:01, 28 апреля 2025Силовые структуры

Следователи рассказали подробности задержания проректора российского вуза

СК: Проректор НГЛУ Чанчина забирала часть премий, выплачиваемых подчиненным
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Проректор российского вуза задержан по делу экс-ректора

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Задержанная проректор Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) по науке и стратегическому развитию Анна Чанчина забирала часть премий, выплачиваемых подчиненным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в 2024 году Чанчина составляла необоснованные служебные и докладные записки, на основании которых сотрудников университета премировали (приказы о премировании подписывала ректор вуза). Часть этих премий Чанчина забирала
себе. Сейчас правоохранители устанавливают точную сумму незаконно полученных денег.

Ее задержали в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что Чанчина задержана по делу экс-ректора НГЛУ Жанны Никоновой, обвиняемой в превышении полномочий.

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