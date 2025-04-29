В Белом доме назвали планы крупнейшего маркетплейса США враждебными

Пресс-секретарь Трампа: Amazon сотрудничает с китайскими органами пропаганды

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт после телефонного разговора с Дональдом Трампом назвала враждебными и политически мотивированными планы компании Amazon наносить на продаваемые товары дополнительную маркировку, показывающую рост их стоимости из-за введенных президентом США пошлин на импорт. Об этом сообщает ТАСС.

О том, что «гигант электронной коммерции скоро будет показывать, сколько пошлины Трампа прибавляют к цене каждого товара», со ссылкой на источник написало 29 апреля издание Punchbowl News.

Общаясь с журналистами, Ливитт с возмущением отметила, что во время президентства Джо Байдена, когда, по ее словам, инфляция в стране поднялась до самых высоких за 40 лет показателей, крупнейший в США и мире маркетплейс такую практику не использовал. Также она добавила, что Amazon делает это сейчас, поскольку сотрудничает «с китайскими органами пропаганды».

При этом представитель Трампа не стала отвечать на вопрос о том, остается ли основатель компании Джефф Безос по-прежнему сторонником ее шефа. В день подведения итогов президентских выборов, 6 ноября 2024 года, Безос, один из богатейших людей планеты, поздравил республиканца «с выдающимся политическим возвращением и решительной победой», пожелав ему успехов в «руководстве и объединении Америки».

