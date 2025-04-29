В Госдуме назвали перемирие в честь Дня Победы возможностью для Зеленского

Депутат Чемерис: Зеленский может показать желание мира, пойдя на перемирие

Россия показала, что готова к завершению военных действий. Теперь у президента Украины Владимира Зеленского тоже есть возможность продемонстрировать миру свое желание мира, но для этого ему надо согласиться на перемирие, заявила депутат Госдумы Роза Чемерис в беседе с РИА Новости.

«Надеемся, Киев последует нашему примеру. (...) Но почему-то кажется, что его слова разойдутся с делами, как было уже не раз», — сказала политик.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил новое перемирие в зоне спецоперации. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет длиться с 8 до 11 мая.

Зеленский, отвечая на эту инициативу, назвал ее манипуляцией, фактически отвергнув предложение российского лидера.