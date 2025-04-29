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13:32, 29 апреля 2025Культура

В киностудии «Ленфильм» проведут проверку

Следственный комитет проверит данные о нарушениях на «Ленфильме»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илюхина Наталья / Фотобанк Лори

По информации о противоправных действиях в отношении киностудии «Ленфильм» будет проведена проверка. Об этом распорядился председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, пишет ТАСС.

Отмечается, что в ходе совещания СК генеральный директор АО «Киностудия "Ленфильм"» Надежда Андрющенко рассказала о юридических и финансовых проблемах. По ее словам, это «не позволяет в полной мере реализовать потенциал старейшей отечественной киностудии».

Андрющенко также добавила, что несколько киноработ из золотой коллекции «Ленфильма» было передано в частное пользование. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в материале.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что киностудия «Ленфильм» не будет закрыта.

На старейшей из ныне работающих студий страны, открытой в 1918 году, были созданы фильмы «Собачье сердце», «Шерлок Холмс», «Белое солнце пустыни» и многие другие картины.

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