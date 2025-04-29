В Кремле указали на игнорирование Украиной мирных инициатив России

Песков: Реакции Киева на инициативу Путина по майскому перемирию пока нет

Реакции Киева на инициативу президента России Владимира Путина по майскому перемирию пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он указал на то, что российский президент неоднократно заявлял о готовности России начать переговоры без предварительных условий. Песков заключил, что ответа от Киева не последовало.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги объявить перемирие с Россией уже сейчас. Он указал, что это связано с продвижением российских военных.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал перемирие, объявленное Россией с 8 по 11 мая. «Опыт показывает, что нацистский киевский режим, не признающий, кстати, День Победы, не будет соблюдать перемирие», — отметил он.