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23:52, 28 апреля 2025Россия

В Госдуме объяснили призыв Украины к перемирию

Депутат Водолацкий заявил о желании Украины восстановить силы за счет перемирия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги объявить перемирие с Россией уже сейчас. Об этом он высказался в беседе с News.ru.

Водолацкий объяснил призыв Украины к перемирию и заявил о желании Киева восстановить силы на фронте за счет паузы. Он указал, что это связано с продвижением российских военных.

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«Естественно, для того, чтобы остановить, передислоцировать свои силы и средства, им необходима передышка в виде так называемого перемирия. Это даже наглостью нельзя назвать. Наглость у них постоянно и везде», — отметил он.

Ранее Сибига заявил, что Киев предлагает Москве объявить перемирие на фронте на 30 дней.

До этого президент России Владимир Путин объявил о новом перемирии в рамках специальной военной операции. Оно продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая.

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