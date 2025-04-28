МИД Украины призвал Россию объявить перемирие на 30 дней

Сибига: Украина предлагает России прекратить огонь на фронте на 30 дней

Киев предлагает Москве объявить перемирие на фронте на 30 дней. Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

«Огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, как минимум на 30 дней», — написал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Днем 28 апреля президент России Владимир Путин объявил о новом перемирии в рамках специальной военной операции. Оно продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал о 4900 нарушениях Украиной пасхального перемирия. По его словам, Киев «ни одного часа» не выполнял договоренностей о прекращении огня.