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16:12, 28 апреля 2025Бывший СССР

МИД Украины призвал Россию объявить перемирие на 30 дней

Сибига: Украина предлагает России прекратить огонь на фронте на 30 дней
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Киев предлагает Москве объявить перемирие на фронте на 30 дней. Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

«Огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, как минимум на 30 дней», — написал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Днем 28 апреля президент России Владимир Путин объявил о новом перемирии в рамках специальной военной операции. Оно продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал о 4900 нарушениях Украиной пасхального перемирия. По его словам, Киев «ни одного часа» не выполнял договоренностей о прекращении огня.

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