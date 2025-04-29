В НХЛ забросили одну из самых быстрых шайб в плей-офф в XXI веке

Форвард Джонстон забросил одну из самых быстрых шайб в плей-офф НХЛ в XXI веке

Канадский нападающий «Даллас Старс» Уайатт Джонстон забросил одну из самых быстрых шайб в плей-офф в XXI веке. Статистика доступна на сайте NHL Records.

Во встрече с «Колорадо Эвеланш» Джонстон забил на девятой секунде. Согласно статистике, это девятый по скорости гол за всю историю Кубка Стэнли. Последний раз и первый в XXI веке так быстро поражал ворота Дерек Рой — в матче плей-офф НХЛ между «Баффало Сэйбрс» и «Оттавой Сенаторс» в мае 2007 года он отличился на девятой секунде в матче.

Рекорд по этому показателю принадлежит Дону Козаку из «Лос-Анджелес Кингс». В апреле 1977 года он отметился голом на шестой секунде.

«Даллас» победил «Колорадо» со счетом 6:2. Счет в серии стал 3-2.