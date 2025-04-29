В Госдуме призвали помочь женам вернувшихся с СВО россиян

Депутат Останина: О женах бойцов СВО должны заботиться органы власти и общество

В органах государственной власти должно быть понимание, что участники СВО вернутся в семью другими, поэтому внимание должно быть уделено как самим бойцам, так и их женам, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат заявила, что сегодня заботы о семьях участников СВО в основном легли на местную власть, однако фонд «Защитник Отечества» не может зайти в каждый дом физически. Поэтому, по ее словам, наступило время консолидировать усилия Минобороны, Минтруда, фонда и всего общества, чтобы помочь вернувшимся бойцам жить мирной жизнью, в которой у них есть жены и дети.

«Конечно, и родители, и близкие друзья должны постараться сделать так, чтобы буквально каждую клеточку его мозга занять теплом и участием. Чтобы не случалось так, что он ежеминутно, ежесекундно живет прошлым, в котором перед его глазами стоят погибшие товарищи», — сказала Останина.

Парламентарий добавила, что россиянкам также необходима помощь государства, родителей и близких. Она подчеркнула, что каждую супругу военнослужащего нужно подготовить к тому, что ее муж может вернуться из зоны конфликта нездоровым. По ее словам, насилие в семье недопустимо, при этом каждая женщина должна определять степень своего самопожертвования.

Ранее ведущий Сергей Карнаухов в эфире «Соловьев Live» заявил, что жены вернувшихся со специальной военной операции (СВО) бойцов в случае побоев со стороны мужа должны терпеть. По его мнению, россиянкам также следует не подавать на развод, а наоборот — целовать ноги мужьям, поскольку они отдавали свои жизни за родину.