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15:27, 29 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе мужчину осудили за совершенную 12 лет назад расправу

В Дагестане мужчину осудили на 9 лет за убийство 12-летней давности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

В Дагестане мужчину осудили за расправу 12-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 158 («Кража») и 105 («Убийство») УК РФ. Как установил суд, 7 апреля 2013 года он находился на углу улиц Танкаева и Чкалова, где в ходе внезапно возникшего конфликта с местным жителем несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия. После чего скрылся с места преступления. Пострадавший был доставлен в больницу, но ранения оказались несовместимы с жизнью.

В ходе расследования этого уголовного дела следователями и оперативными сотрудниками были отработаны и проверены многочисленные версии, а также анализировались материалы и поступающие сведения. В рамках этой работы проанализирована детализация звонков в районе совершения преступления и проведены дополнительные допросы свидетелей. В результате был установлен 37-летний подозреваемый, уроженец села Моксоб.

В результате установления его причастности к содеянному он был задержан после совершения нескольких краж на территории республики.

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском городе задержали подозреваемого в расправе над темнокожей девушкой.

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