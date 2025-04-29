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20:55, 29 апреля 2025Бывший СССР

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал школьный автобус с 21 ребенком

РИА Новости: В Запорожской области дрон ВСУ атаковал автобус с 21 ребенком
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

В Запорожской области утром 29 апреля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал школьный автобус, который перевозил 21 ребенка. Об этом заявила сотрудница образовательного учреждения Анна, сопровождавшая детей, передает РИА Новости.

«23 человека ехали в автобусе, вместе со мной и водителем. Детей — 21», — уточнила собеседница агентства.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали при помощи дрона школьный автобус, который вез детей на уроки. В результате один из учеников получил ранение головы, ему была оказана помощь.

Вечером 29 апреля украинские военные также нанесли удар по Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Пострадали 16 человек, в их числе — годовалый ребенок.

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