При артиллерийском ударе ВСУ по Горловке пострадал годовалый ребенок

Приходько: В Горловке от удара ВСУ пострадали 16 человек, среди них ребенок

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) от артиллерийского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 16 человек. Об этом заявил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«16. 16 раненых. Не могу здесь матом. А хочется. Один человек очень тяжелый. Среди пострадавших годовалый ребенок», — написал Приходько.

Ранее стало известно, что в числе пострадавших в Горловке оказались пятеро силовиков. Информацию об этом подтвердили в МВД по ДНР.

Атаку ВСУ на Горловку также прокомментировали в МИД России. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал ее массовым терактом.