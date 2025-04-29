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19:47, 29 апреля 2025Бывший СССР

МИД России обвинил ВСУ в массовом теракте в ДНР

Мирошник: ВСУ организовали массовый теракт в Горловке в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили 29 апреля массовый теракт, нанеся артиллерийский удар по мирному населению Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Украинские изверги организовали массовый теракт! Снова многострадальная Горловка!» — сообщил дипломат.

По его словам, в результате атаки ВСУ пострадали 16 человек. Один из них находится в «очень тяжелом» состоянии. В числе пострадавших в Горловке есть годовалый ребенок.

Ранее стало известно, что при украинском артобстреле в ДНР пострадали пять сотрудников российских силовых ведомств. Информацию об этом подтвердили в МВД республики.

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