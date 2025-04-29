Внешний вид Майли Сайрус на публике возмутил пользователей сети

Американская певица и актриса Майли Сайрус возмутила пользователей сети своим внешним видом на публике. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели 32-летнюю звезду в черном мини-платье без бретелей и капроновых колготках. Помимо этого, звезда надела солнцезащитные очки и золотые часы. Образ завершила укладка с эффектом мокрых кудрявых волос.

Пользователи сети оценили внешность Сайрус в комментариях под материалом. «Мне не нравится тренд на косметическую хирургию, когда зубы всегда выступают вперед, как у Майли», «Эти короткие челки крайне некрасивы и непривлекательны», «Она не принимала душ несколько недель?», «Безвкусица», — высказались они.

Ранее в апреле Майли Сайрус в мини-юбке забралась на строительные леса. Звезда предстала перед камерами в черном наряде, включавшем топ с глубоким декольте.