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05:15, 29 апреля 2025Бывший СССР

Военкор заявил о нужде Киева в «шоу и долларах» вместо мира

Военкор Лисицын заявил о нужде Киева в шоу и долларах вместо мира
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина отказывается от минимальных шагов к снижению эскалации, заявил в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

Таким образом он прокомментировал слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который высказался, что «перемирие нужно не для парада, а для реального и устойчивого мира».

«Им не нужен мир. Им нужно шоу, кровь и доллары», — сказал Лисицын, назвав разговоры украинских властей об урегулировании «красивой оберткой для западных спонсоров».

28 апреля президент России Владимир Путин объявил новое перемирие в зоне СВО. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет длиться с 8 до 11 мая.

Зеленский в ответ назвал предложение манипуляцией. «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путина на время парада. Мы ценим жизнь людей, а не парады», — сказал политик.

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