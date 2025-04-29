Жители российского города начали обгонять пробки на дорогах на лыжах

Житель Перми решил прокатиться по дороге на лыжах после снегопада

Жители Перми на фоне рекордных снегопадов начали передвигаться по городу на лыжах. Видео с лыжником опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно, что мужчина едет на лыжах по заснеженной проезжей части, обгоняя автомобильную пробку. На лыжи встали и городские курьеры.

Синоптики назвали прошедший в Перми снегопад самым сильным в XXI веке. С начала снегопада в городе выпало 32 миллиметра осадков — это 88 процентов месячной нормы. Из-за осадков пришлось приостановить работу международного аэропорта Пермь (Большое Савино).