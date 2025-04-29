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15:15, 29 апреля 2025Экономика

Жители российского города начали обгонять пробки на дорогах на лыжах

Житель Перми решил прокатиться по дороге на лыжах после снегопада
Мария Черкасова

Жители Перми на фоне рекордных снегопадов начали передвигаться по городу на лыжах. Видео с лыжником опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно, что мужчина едет на лыжах по заснеженной проезжей части, обгоняя автомобильную пробку. На лыжи встали и городские курьеры.

Синоптики назвали прошедший в Перми снегопад самым сильным в XXI веке. С начала снегопада в городе выпало 32 миллиметра осадков — это 88 процентов месячной нормы. Из-за осадков пришлось приостановить работу международного аэропорта Пермь (Большое Савино).

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