Жители российского города начали обгонять пробки на дорогах на лыжах

Жители Перми на фоне рекордных снегопадов начали передвигаться по городу на лыжах. Видео с лыжником опубликовал Telegram-канал Ural Mash.
На кадрах видно, что мужчина едет на лыжах по заснеженной проезжей части, обгоняя автомобильную пробку. На лыжи встали и городские курьеры.
Синоптики назвали прошедший в Перми снегопад самым сильным в XXI веке. С начала снегопада в городе выпало 32 миллиметра осадков — это 88 процентов месячной нормы. Из-за осадков пришлось приостановить работу международного аэропорта Пермь (Большое Савино).