Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:05, 30 апреля 2025Ценности

54-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в бикини на Мальдивах

54-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в желтом бикини на Мальдивах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @naomi

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась откровенными кадрами с отдыха на Мальдивах. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость снялась на пляже в бикини трендового желтого цвета и ярко-красной шляпе. Кроме того, манекенщица сфотографировалась на яхте с другом, саудовским кинопродюсером Мохаммедом Аль Турки. Кэмпбелл позировала с распущенными волосами в солнцезащитных очках со стразами. Образ модели дополнила золотая цепочка.

В марте Наоми Кэмпбелл пришла на ужин Acqua Fiuggi & Vogue Italia в Милане в откровенном наряде, который состоял из корсета и прозрачной юбки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о перспективе отношений с Европой

    В Белом доме испугались невозможности урегулировать конфликт на Украине

    В Москве поубавилось малогабаритных квартир

    Уступку Трампа по выборам на Украине объяснили

    Москвичам предложили пожить в шестиметровой квартире

    В ВСУ рассказали о тяжелом положении на покровском направлении

    Путин порассуждал о нацизме и национализме

    54-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в бикини на Мальдивах

    Французская компания займется захватом космических объектов

    В офисе Зеленского назвали последствие конфликта Индии и Пакистана для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости