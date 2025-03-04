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09:13, 4 марта 2025Ценности

54-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в прозрачном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Claudio Lavenia / Getty Images

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на ужин Acqua Fiuggi & Vogue Italia в Милане в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

54-летняя знаменитость вышла в свет в наряде, состоящем из корсета и прозрачной юбки, сквозь которую просвечивались ее ноги. Поверх упомянутого изделия звезда надела белую меховую шубу длины макси. В качестве обуви она выбрала черные лодочки.

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В то же время в руке манекенщица держала черный клатч. Свой образ она украсила крупным кольцом, чокером и тонкой цепочкой. Внешний вид Кэмпбелл завершила прическа с частью заплетенных в косы волос и яркий макияж.

В феврале Наоми Кэмпбелл прошлась по подиуму в кожаном боди с глубоким декольте. Британская супермодель вышла на публику во время показа DSquared2 на Неделе моды в Милане.

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