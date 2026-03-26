Названа средняя стоимость популярного вида мяса в России

Средняя розничная стоимость куриного мяса в России составляет 230,9 рубля за килограмм. Об этом сообщает РИА Новости.

По уровню доступности этого популярного вида мяса Россия, как уточняется, лидирует среди всех стран «Большой двадцатки» (G20). В топ-3 по данному показателю также вошли Индия и Индонезия. В первой стране приобрести килограмм курятины можно в среднем за 243,5 рубля, а во второй — за 269,8 рубля.

Чуть дороже это мясо стоит в Китае — 287,6 рубля. Пятерку лидеров замкнула Бразилия, где приобрести куриное мясо можно в среднем за 347,8 рубля. В топ-10 также оказались Турция (406,4 рубля), Южно-Африканская Республика (417,4 рубля), Япония (551,4 рубля), Аргентина (627 рублей) и Саудовская Аравия (688,9 рубля).

За последние несколько лет розничные цены на курятину в России упали, уточнял ранее глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Этот вид мяса на внутреннем рынке остается самым доступным в сравнении с другими популярными категориями, поясняла партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. На этом фоне многие граждане стали делать свой выбор в пользу курятины. Тренд может оказаться долгосрочным с учетом роста издержек производителей других видов мяса и падения производства на внутреннем рынке, констатировала эксперт.