Экономика
17:33, 17 февраля 2026Экономика

Россиян успокоили по поводу цен на популярное мясо

Аналитик Юшин: Оптовая стоимость курятины в России не превышает 300 рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Оптовые цены на куриное мясо в России гораздо ниже, чем в среднем в мире. Об этом заявил глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Его слова приводит «360».

В настоящее время оптовая стоимость курятины в стране на 24 процента ниже, чем год назад, и не превышает 300 рублей за килограмм. «Цена намного ниже, чем в мире, во многих странах», — пояснил Юшин.

Что касается розничных цен, то они могут сильно различаться в зависимости от конкретного производителя, пояснил эксперт. Средняя стоимость этого вида мяса в магазинах за последние несколько лет упала, отметил он. «Цены сегодня на курятину ниже, чем два года назад», — резюмировал аналитик.

При этом важно понимать, что мясо в упаковке в любом случае будет стоить больше, чем развесное, добавил Юшин. На ситуацию с ценами также влияют и другие факторы, например, повышение экосбора за утилизацию упаковки. Кроме того, более раскрученные бренды предлагают продукцию по ценам выше, чем локальные. Все это в итоге может приводить к разовым случаям, когда стоимость куриного филе в упаковке достигает почти 700 рублей за килограмм. «Все познается в сравнении. Но в целом у нас мясо недорогое», — заключил Юшин.

Стоимость курятины в России остается ниже в сравнении с ценами на другие популярные виды мяса, включая свинину, отмечала ранее партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. На этом фоне, поясняла она, многие граждане стали делать свой выбор в пользу мяса курицы. Тренд может оказаться долгосрочным с учетом роста издержек производителей других видов мяса и падения производства на внутреннем рынке.

