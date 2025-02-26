54-летняя Наоми Кэмпбелл прошлась по подиуму в кожаном боди с глубоким декольте

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл вышла на публику в кожаном боди с декольте

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл прошлась по подиуму во время показа DSquared2 на Неделе моды в Милане в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

54-летняя знаменитость вышла на публику в кожаном обтягивающем наряде, состоящем из боди с глубоким декольте и укороченного жакета. Упомянутые изделия были декорированы различной фурнитурой, в том числе серебристыми молниями. При этом звезда продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру.

Кроме того, Кэмпбелл надела черные ботфорты на высоких каблуках. Ее образ завершила укладка с распущенными волосами и яркий мейкап.

Ранее в феврале Наоми Кэмпбелл ответила на обвинения в растрате благотворительных денег на роскошную жизнь. Модель отметила, что на самом деле стала жертвой систематического мошенничества.