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20:38, 6 февраля 2025Ценности

Наоми Кэмпбелл ответила на обвинения в растрате благотворительных денег на роскошную жизнь

Наоми Кэмпбелл обжаловала пятилетний запрет на занятие благотворительностью
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Steve Vas / IMAGO/ Globallookpress.com

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл ответила на обвинения в растрате денег своей благотворительной организации на роскошную жизнь. Пост, в котором она обжаловала запрет на занятие благотворительностью, появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В сентябре прошлого года манекенщице запретили быть попечителем любых благотворительных фондов в течение пяти лет, поскольку она якобы тратила средства собственной организации Fashion for Relief на личные нужды.

Тогда выяснилось, что фонд передавал нуждающимся лишь малую часть собранных денег, а остальные средства тратились на роскошные отели, авиабилеты, спа-процедуры, личных охранников и даже сигареты для самой Кэмпбелл. Известно, что знаменитость создавала фонд для борьбы с бедностью. Всего за 5 лет Fashion for Relief собрал около 4,8 миллиона фунтов стерлингов на модных показах, однако передал партнерским организациям только 389 тысяч фунтов стерлингов.

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Кэмпбелл наконец отреагировала на разгоревшийся скандал, решив обжаловать решение о запрете занятия благотворительностью в суде. Модель отметила, что на самом деле стала жертвой систематического мошенничества. По словам звезды, коллега-попечитель Бьянка Хеллмих выдавала себя за нее с помощью поддельной электронной почты. Сама Хеллмих все обвинения опровергла.

В опубликованном заявлении Кэмпбелл также сообщила, что лично пострадала от вердикта Комиссии, поэтому вместе со своей командой пыталась разобраться в произошедшем. «Открытия оказались такими шокирующими, что Комиссия в итоге согласилась на пересмотр дела (...) Мы стали сильнее, и наши сторонники были рядом с нами», — подытожила она.

В декабре 2024 года стало известно, что нашелся покупатель для космодома Наоми Кэмпбелл в Барвихе.

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