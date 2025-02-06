Наоми Кэмпбелл ответила на обвинения в растрате благотворительных денег на роскошную жизнь

Наоми Кэмпбелл обжаловала пятилетний запрет на занятие благотворительностью

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл ответила на обвинения в растрате денег своей благотворительной организации на роскошную жизнь. Пост, в котором она обжаловала запрет на занятие благотворительностью, появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В сентябре прошлого года манекенщице запретили быть попечителем любых благотворительных фондов в течение пяти лет, поскольку она якобы тратила средства собственной организации Fashion for Relief на личные нужды.

Тогда выяснилось, что фонд передавал нуждающимся лишь малую часть собранных денег, а остальные средства тратились на роскошные отели, авиабилеты, спа-процедуры, личных охранников и даже сигареты для самой Кэмпбелл. Известно, что знаменитость создавала фонд для борьбы с бедностью. Всего за 5 лет Fashion for Relief собрал около 4,8 миллиона фунтов стерлингов на модных показах, однако передал партнерским организациям только 389 тысяч фунтов стерлингов.

Кэмпбелл наконец отреагировала на разгоревшийся скандал, решив обжаловать решение о запрете занятия благотворительностью в суде. Модель отметила, что на самом деле стала жертвой систематического мошенничества. По словам звезды, коллега-попечитель Бьянка Хеллмих выдавала себя за нее с помощью поддельной электронной почты. Сама Хеллмих все обвинения опровергла.

В опубликованном заявлении Кэмпбелл также сообщила, что лично пострадала от вердикта Комиссии, поэтому вместе со своей командой пыталась разобраться в произошедшем. «Открытия оказались такими шокирующими, что Комиссия в итоге согласилась на пересмотр дела (...) Мы стали сильнее, и наши сторонники были рядом с нами», — подытожила она.

В декабре 2024 года стало известно, что нашелся покупатель для космодома Наоми Кэмпбелл в Барвихе.