07:45, 26 марта 2026

УЕФА оштрафовал «Бенфику» за расизм фанатов в матче Лиги чемпионов с «Реалом»
Владислав Уткин

Фото: Pedro Rocha / AP

Союз европейских футбольных ассоциацией (УЕФА) оштрафовал «Бенфику» за расизм фанатов в стыковом матче Лиги чемпионов с «Реалом». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Португальский клуб заплатит 40 тысяч евро за расистское и дискриминационное поведение болельщиков. Также «Бенфика» понесет условное наказание в виде закрытия 500 мест на стадионе в следующем домашнем матче под эгидой УЕФА с испытательным сроком в один год.

Еще лиссабонцы заплатят 25 тысяч евро за то, что ее фанаты бросали предметы на поле, и 8 тысяч за использование ими лазерных указок. Таким образом, общая сумма штрафов составила 73 тысячи евро.

В домашнем стыковом матче Лиги чемпионов с «Реалом» португальцы проиграли со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил бразильский нападающий Винисиус Жуниор, который после этого обвинил полузащитника хозяев Джанлуку Престианни в расистских оскорблениях в свой адрес. Игру прервали на десять минут. По итогам разбирательства Престианни был отстранен от участия в ответной игре в Мадриде.

Футболисты «Реала» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретятся с «Баварией». Матчи с немецким клубом пройдут 7 и 15 апреля.

    Последние новости

    Латвия выразила протест России из-за упавшего украинского дрона. Как и зачем беспилотники ВСУ оказались в небе стран НАТО?

    18-летнего Адама Кадырова сняли на видео с погонами майора

    Бойфренд изменил обладательнице титула «Мисс Вселенной» с известным певцом

    Россиянин получил девять лет колонии за перевод двух тысяч рублей

    УЕФА оштрафовал «Бенфику» за расизм

    Названа средняя стоимость популярного вида мяса в России

    Объявлено о мощной атаке ВСУ на Россию на фоне признания положения Зеленского безвыходным

    Турист вышел из отеля в Доминикане за сэндвичем, поймал пулю и не выжил

    Перечислены замедляющие работу смартфона приложения

    Водитель элегантно отомстил подрезавшей его девушке на кабриолете

    Все новости
