01:40, 19 марта 2026

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Восемь команд вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Турнирная сетка доступна на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По итогам двух матчей 1/8 финала в следующую стадию прошли мадридский «Реал», французский ПСЖ, лондонский «Арсенал», португальский «Спортинг», испанская «Барселона», мюнхенская «Бавария», мадридское «Атлетико» и «Ливерпуль».

Российские клубы не принимают участие в розыгрыше Лиги чемпионов из-за санкций со стороны УЕФА.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/26 пройдет 30 мая в Будапеште. Действующим обладателем титула является ПСЖ.

