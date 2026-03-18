«Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Барселона» победила «Ньюкасл» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Испанская «Барселона» одержала победу над английским «Ньюкаслом» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда оказалась сильнее по итогам двухматчевого противостояния. Первая встреча завершилась со счетом 1:1, вторая — победой «Барселоны» со счетом 7:2.

В следующую стадию турнира уже вышли мадридский «Реал», парижский ПСЖ, лондонский «Арсенал» и лиссабонский «Спортинг». За выход в 1/4 финала также будут бороться «Ливерпуль» с «Галатасараем», «Атлетико» с «Тоттенхэмом», а также «Аталанта» с «Баварией».

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026 пройдет 30 мая в Будапеште. Действующим обладателем титула является парижский ПСЖ.

