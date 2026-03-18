ПСЖ Сафонова «всухую» обыграл Челси в Лиге чемпионов

ПСЖ Сафонова обыграл «Челси» в Лиге чемпионов со счетом 3:0 и вышел в 1/4 финала

Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Голы в составе парижан забили Хвича Кварацхелия, Брэдли Баркола и Сенни Маюлу. Сафонов сделал результативную передачу на Кварацхелию в первой голевой комбинации.

Таким образом, ПСЖ вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, переиграв «Челси» с общим счетом 8:2. В первом матче подопечные Луиса Энрике праздновали победу со счетом 5:2.

В четвертьфинале Лиги чемпионов ПСЖ встретится с победителем пары «Ливерпуль» — «Галатасарай». Второй матч в этом противостоянии пройдет 18 марта.