01:04, 18 марта 2026Спорт

ПСЖ Сафонова «всухую» обыграл Челси в Лиге чемпионов

ПСЖ Сафонова обыграл «Челси» в Лиге чемпионов со счетом 3:0 и вышел в 1/4 финала
Владислав Уткин

Фото: Emma da Silva / АР

ПСЖ Сафонова обыграл «Челси» в Лиге чемпионов со счетом 3:0 и вышел в 1/4 финала турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Голы в составе парижан забили Хвича Кварацхелия, Брэдли Баркола и Сенни Маюлу. Сафонов сделал результативную передачу на Кварацхелию в первой голевой комбинации.

Таким образом, ПСЖ вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, переиграв «Челси» с общим счетом 8:2. В первом матче подопечные Луиса Энрике праздновали победу со счетом 5:2.

В четвертьфинале Лиги чемпионов ПСЖ встретится с победителем пары «Ливерпуль» — «Галатасарай». Второй матч в этом противостоянии пройдет 18 марта.

